Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü kutlama mesajı - Son Dakika

Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü kutlama mesajı

23.11.2020 16:47
Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü kutlama mesajı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektör Abdulhalik Karabulut yayınladığı mesajda, öğretmenlik mesleğinin en eski ve en önemli mesleklerden biri olduğuna dikkat çekerek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Rektör Abdulhalik Karabulut mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin geleceği olan gençleri bilgi, irfan ve tecrübe ile yarınlara hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski ve önemli meslekleri arasında yer almaktadır. Çocuklarımızı, ilk eğitimcileri olan anne-babalarından sonra geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, hayat boyu onurunu taşıdıkları kutsal bir mesleği icra etmektedir. Öğretmen, geçmişte her şeyi bilen olarak değerlendirildiği bilgi deposu rolünde iken günümüz bilgi çağında, öğrencilere bilgiye ulaşmanın doğru yollarını gösteren ve geleceğe hazırlanma sürecinde yön veren olarak konumlanmaktadır. Böylelikle öğretmen, üstlendiği gönül eri rolü ile gençlere edindikleri bilgilerden hayat boyu yararlanmalarını öğreterek kendi ayakları üzerinde durma becerisi kazandırmaktadır. Eğitim sisteminin temeli olan, Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasından itibaren tüm zorluklara karşın büyük bir özveri ile öğrencileri yarınlara hazırlayan öğretmenlerimiz, ülkemizin 2023 ve 2071 hedef ve ideallerinin hayata geçirilmesini sağlayacak fertlerin yetiştirilmesinde de yine en ön safta olacaklardır. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde ülkemizin gelişimi için nitelikli insanlar yetiştirme ülküsü ile hareket eden öğretmenlerimizi saygı ile anıyor, ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, tüm öğretim elemanlarımızın ve öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - AĞRI

Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Öğretmenler Günü, Rektör, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Karabulut'tan Öğretmenler Günü kutlama mesajı - Son Dakika


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