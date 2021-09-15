Rektör Karabulut Türkiye Kamboçya İş Forumu'na katıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, forumda yaptığı konuşmada, "Gelişen teknolojilere ayak uyduran, donanımlı gençler yetiştiriyoruz" dedi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kamboçya Ankara Kraliyet Büyükelçisi Meas Kim Heng organizasyonları ile düzenlenen ve Kamboçya Ankara Kraliyet Büyükelçiliği iş birliği ile Kamboçya Krallığı Ticaret Odası ve Sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile her iki ülkenin ticaret, sanayi ve eğitim alanlarına katkı sunmak üzere online gerçekleştirilen iş forumuna MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da katıldı.

Kamboçya'ya birçok tekstil ürününün ihraç edildiği belirtilen forumda, Türkiye'den fabrika ve üretim konusunda da destekler talep edildi. Forumda, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı konusunda hem Kamboçya için hem Türkiye için başarılı olunabilmesi için spesifik çalışmalar yapılması gerektiği ele alındı ve bu konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

İş forumunda birçok sektör bir arada ele alınarak Kamboçya ve Türkiye arasında ithalat ve ihracat konuları değerlendirildi.

"Her türlü uluslararası iş birliği için hazırız"

Tarım, sanayi, turizm, tekstil, inşaat, enerji teknolojileri ve bilgi teknolojilerinin ele alındığı online düzenlenen forumda konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, eğitim sektörünün uluslararası ticaret açısından önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama imkanı sunan Malatya Turgut Özal Üniversitemiz gerek uygulama gerekse de akademik anlamda gerçekleştirdiği projeler ile sanayi iş birliğine her türlü desteği sunmaya hazırdır. Malatya'mızın 8 ilçesinde 9 meslek yüksekokulumuz ile tekstil, tarım, sanayi alanında iş birliğine katkı sunabiliriz. Uluslararası öğrenci değişim programlarımız ile de erasmus gibi hem kültür hem de eğitim alanında iş birliği yapabiliriz" dedi.

"Donanımlı gençler yetiştiriyoruz"

Uluslararası arenada Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ismini duyurma ve ülkeye katkı sunma hedeflerini anlatan Karabulut, eğitim sektörünün ticaret, sanayi, ithalat ve ihracat alanlarında önemine değindi ve ARGE ve ÜRGE çalışmaları kapsamında üretiminin gerçekleştirildiği ürünler hakkında bilgiler verdi.

Gelişen teknolojilere ayak uydurabilecek, donanımlı gençler yetiştirme hedefinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz aynı zamanda ARGE projesi olan Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi, kayısı çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği kahvesi gibi ürünlerimiz, Covid -19 dolayısıyla sağlık sektörüne katkı sunmak adına ürettiğimiz el dezenfektanı gibi ürünlerimizi ihraç etme konusunda da gerekli katkı ve desteği sunabiliriz. Biz birbirimizi iyi tanırsak neler üretebiliyor, neler satabiliyoruz buna bakarsak iş birliklerini arttırabiliriz. Bu anlamda gerçekleştirilen bu iş forumunu önemsiyoruz ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA