Rektör Karabulut'un kurban vekaleti Kızılay'a - Son Dakika

MTÜ Rektörü Karabulut ve eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut, kurban vekaletlerini Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu kanalıyla vererek, muhtaçlara kurban etlerinin dağıtılması için bağış yaptılar.

Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var