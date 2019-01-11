Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın Geleneksel Kıyafeti Şapan Hediye Edildi
16 dakika önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye edildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun'a Kazakistan
'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye edildi.
Misafir öğretim üyesi olarak Kazakistan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Armağan Zöhre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti. Kazakistan'daki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Zöhre tarafından Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye etti. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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