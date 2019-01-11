Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın Geleneksel Kıyafeti Şapan Hediye Edildi

Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın Geleneksel Kıyafeti Şapan Hediye Edildi

16 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye edildi.

Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın Geleneksel Kıyafeti Şapan Hediye Edildi, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye edildi.

Misafir öğretim üyesi olarak Kazakistan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Armağan Zöhre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti. Kazakistan'daki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Zöhre tarafından Rektör Karacoşkun'a Kazakistan'ın geleneksel kıyafeti şapan hediye etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Rektör, Kazakistan, Yaşam
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