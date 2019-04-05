Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun'dan Başkan Bulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Rektör Karacoşkun'dan Başkan Bulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti

10 dakika önce

7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yapılan yerel seçimler sonucunda Kilis Belediye Başkanı olan Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Rektör Karacoşkun'dan Başkan Bulut'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yapılan yerel seçimler sonucunda Kilis Belediye Başkanı olan Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Bulut'a Kilis için yapacağı çalışmalarda başarılar dileyen Rektör Karacoşkun, Kilis Belediyesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi iş birliğine ve Kilis için yapılacak ortak çalışmalara üniversite olarak destek vereceklerini söyledi.

Rektör Karacoşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Bulut da belediye olarak, Kilis için üniversite ile ortak projeler üretmekten mutlu olacaklarını ifade etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Aralık, Rektör, Kilis, Yaşam
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