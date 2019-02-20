Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'le Bir Araya Geldi

Rektör Karacoşkun Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'le Bir Araya Geldi

55 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'le bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'le Bir Araya Geldi, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'le bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun görüşmede iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmaların ve iş birliğini sürdürülebilir kılmanın önemini vurgularken, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek de üniversiteler arasındaki ilişkilerin bu tür ziyaretlerle pekiştiğini dile getirerek Rektör Karacoşkun'a teşekkür etti.

Rektör Karacoşkun ile Rektör Zeybek Kütüphane ve Kongre Merkezi, Gündüz Bakımevi ve diğer sosyal işletmeler konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca iki üniversite arasında ileriye dönük gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve 14-16 Mart 2019 tarihlerinde Mersin'de Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi iş birliğinde yapılacak olan "Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" ile ilgili konular ele alındı.

Görüşme sonunda iki üniversite rektörü birbirlerine hediye takdiminde bulundu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektör, Gümüşhane Üniversitesi, Yaşam
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