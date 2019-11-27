Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun İKA Genel Sekreteri Akyılmaz ile bir araya geldi, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'la bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İki kurum arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılacak projelerde İKA ile Üniversitenin ortak çalışma kararı alındı. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, İpekyolu, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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