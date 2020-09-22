Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek yapılacak projeleri ele aldı.

Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek yapılacak projeleri ele aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la rektörlük makamında bir araya geldi.

Karacoşkun, gençlerin sadece bilimsel ve akademik açıdan değil, fiziki bakımdan da gelişimlerini önemsediklerini ve bunun için kampüsteki sportif alanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle birlikte sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karacoşkun ortak paydanın gençler olduğunu belirtti.

İl Müdürü Yetim ise, gençler için yapılması gereken çalışmalarda 7 Aralık Üniversitesi ile uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Aralık, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rektör Karacoşkun İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya geldi - Son Dakika

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