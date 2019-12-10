Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.

Rektör Karacoşkun Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Öğrenci Topluluklarıyla bir araya geldi.


Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Tarih Topluluğu ile Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, akademik danışmanlarıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.


Öğrenciler görüşmede Rektör Karacoşkun'a topluluklarının gerçekleştirdiği etkinlikler, çalışmaları ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Kızılay, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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