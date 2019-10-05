Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun personelini mutlu gününde yalnız bırakmadı
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Rektör Karacoşkun personelini mutlu gününde yalnız bırakmadı

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SKS Daire Başkanlığı personeli Burhan Çaylı ve KÜSEM personeli Fatma Yarar'ın Kilis Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Rektör Karacoşkun personelini mutlu gününde yalnız bırakmadı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SKS Daire Başkanlığı personeli Burhan Çaylı ve KÜSEM personeli Fatma Yarar'ın Kilis Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un kıydığı nikahın şahitleri ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin ve Genel Sekreter Necdet Bozgeyik oldu.


Üniversite personelinin katılımıyla gerçekleşen nikah töreninin ardından çiftleri kutlayarak mutluluklar dileyen Rektör Karacoşkun, genç çifte çiçek takdim etti. - KİLİS

Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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