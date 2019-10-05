Rektör Karacoşkun personelini mutlu gününde yalnız bırakmadı
1 saat önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SKS Daire Başkanlığı personeli Burhan Çaylı ve KÜSEM personeli Fatma Yarar'ın Kilis Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SKS Daire Başkanlığı personeli Burhan Çaylı ve KÜSEM personeli Fatma Yarar'ın Kilis Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un kıydığı nikahın şahitleri ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin ve Genel Sekreter Necdet Bozgeyik oldu.
Üniversite personelinin katılımıyla gerçekleşen nikah töreninin ardından çiftleri kutlayarak mutluluklar dileyen Rektör Karacoşkun, genç çifte çiçek takdim etti. - KİLİS
Evliliği 36 saat süren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek