Rektör Karacoşkun personelini mutlu gününde yalnız bırakmadı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SKS Daire Başkanlığı personeli Burhan Çaylı ve KÜSEM personeli Fatma Yarar'ın Kilis Belediyesi nikah salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.



Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un kıydığı nikahın şahitleri ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin ve Genel Sekreter Necdet Bozgeyik oldu.



Üniversite personelinin katılımıyla gerçekleşen nikah töreninin ardından çiftleri kutlayarak mutluluklar dileyen Rektör Karacoşkun, genç çifte çiçek takdim etti. - KİLİS