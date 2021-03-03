Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti - Son Dakika

Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

03.03.2021 09:40
Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

Gaziantep İslahiyeliler Derneği Başkanı Mehmet Kaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Kilis Atatürk Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nohut, Mehmet Sanlı Mahallesi Muhtarı Nejdet Karadaş ve Ekrem Çetin Mahallesi Muhtarı Harun Yıldırım, Kilisli Sanatçı Kadir Gözükızıl, İş İnsanı Mehmet Aykanat ve beraberindekiler, Gaziantep Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Haşim Poyraz, 7 Aralık Üniversitesi Personel Daire Başkanı Abdulkerim Kalkan ve birim personelleri, 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Memet Tüfekçi ve birim personelleri, 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Karaman ve birim temsilcileri, 7 Aralık Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Efe ve birim personelleri, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu ve Basın Yayın Birimi, Üniversite Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik ve Genel Sekreterlik personeli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurahman Çetin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Memet Kule, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Efe, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Bartan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Rektör Karacoşkun, hayırlı olsun ziyaretine edenlere tebriklerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS

Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Mustafa Doğan, Rektör, Aralık, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti - Son Dakika


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