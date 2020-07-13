Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan hain işgal ve darbe girişimi olduğunu ifade ederek, "Yöneticilerimizin feraseti ve milletimizin destansı mücadelesi neticesinde engellenmiş; büyük mücadelelerle koruyup yeşerttiğimiz cumhuriyetimiz ve demokrasimiz, 16 Temmuz sabahına alnı ak başı dik uyanmıştır. Allah'a binlerce şükürler olsun ki; karanlık gecenin sabahında, küresel zorbalara büyük bir huşuyla itaat edenler, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu topraklara ihanet edenler değil; ezanlara, selalara hürmet edenler, Türkiye dendiğinde yüreğinin teli titreyenler, burnunun direği sızlayanlar kazanmıştır.Geride 250 şehit ve binlerce yaralı bırakan bu alçakça kalkışmanın başarısızlığa uğratılması ve sonrasında atılan tarihi adımlarla Türkiye, artık yepyeni bir döneme girmiştir.Şundan eminiz ki; bu güzel ülke, bu cennet vatan, artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. ve iyi bilinmelidir ki, 15 Temmuz'da kanımızla, canımızla koruduğumuz emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejiler ve kirli işbirlikleriyle kaybedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Aradan bin yıl da geçse ihaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız.Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve hepsini şükranla anıyoruz. Zalimlerin ise hem bu dünyada hem de ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Mustafa Doğan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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