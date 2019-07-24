Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun'un basın bayramı mesajı
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Rektör Karacoşkun'un basın bayramı mesajı

51 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun'un basın bayramı mesajı, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun, mesajında "Tarafsız, ilkeli, dürüst habercilik anlayışıyla görevlerini büyük özveriyle yerine getiren, halkın haber alabilmesi için gece gündüz çalışan değerli basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım" ifadesine yer verdi. - KİLİS
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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