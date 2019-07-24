Rektör Karacoşkun'un basın bayramı mesajı
51 dakika önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, mesajında "Tarafsız, ilkeli, dürüst habercilik anlayışıyla görevlerini büyük özveriyle yerine getiren, halkın haber alabilmesi için gece gündüz çalışan değerli basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım" ifadesine yer verdi. - KİLİS
Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı