Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü mesajı
Son Dakika Güncel Rektör Karacoşkun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü mesajı - Son Dakika

Rektör Karacoşkun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü mesajı

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü mesajı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Karacoşkun, mesajında Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılına erişmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şüphesiz İstiklal kahramanlarımızın miras bıraktığı yüce ruh ve şuura sahip çıktıkça ülkemiz, çok daha aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Geçmişte hiçbir zillete boyun eğmeyen bu milletin evlatları, bugün de her türlü ihanete karşı koyacak kabiliyet ve güçtedir. Kilisli hemşirelerimin 7 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor; bu vesileyle kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Aralık, Rektör, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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