Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi

Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi

1 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite kampüsü içerisinde yapımı devam eden Kütüphane ve Kongre Merkezi, Üniversite Cami çevre düzenlemesi, Fen Edebiyat Fakültesi bakım onarım çalışmaları, spor vadisindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları...

Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite kampüsü içerisinde yapımı devam eden Kütüphane ve Kongre Merkezi, Üniversite Cami çevre düzenlemesi, Fen Edebiyat Fakültesi bakım onarım çalışmaları, spor vadisindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile üniversite yemekhanesinde incelemelerde bulundu.

Üniversite yöneticilerinin eşlik ettiği Karacoşkun'a inşaatları yapan firmaların yetkilileri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Devam eden inşaat, bakım ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının yakında biteceğini söyleyen Karacoşkun, özellikle Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezinin teknolojisi, fiziki kapasitesi ve kültürel etkinliklere sağlayacağı imkanlar açısından ilimiz ve üniversitemiz için bir iftihar kaynağı olacağını dile getirdi. Rektör Karacoşkun, Kongre Merkezinin bin 100 kişilik konferans ve etkinlik salonu, 800 kişilik çok amaçlı salonu, 7 toplantı salonu, 2 sinema salonu, 1 sergi salonu ile 16 bin metrekarelik alanıyla bu yıl bitmeden hizmete gireceğini ifade etti.

Spor Vadisindeki alanın altyapı ve çevre düzenlemelerinin bitme aşamasında geldiğini de belirten Karacoşkun, ana girişte bulunan alanına yürüyüş yolu yapılarak, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yakın zamanda bitirileceğini sözlerine ekledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]