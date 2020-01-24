Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir esaslı batarya yapımında öncü bir üniversite olacaklarını söyleyerek, "Kenevir batarya yapımında kullanılıyor. Dolayısıyla yerli otomobilimizin bataryasını inşallah biz üretebiliriz. Bu bizim hayalimiz ama gerçekleştiremeyeceğimiz bir hayal değil" dedi.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi, "Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir" başlıklı projesi ile "İhtisaslaşacak Üniversiteler" arasına girmeyi başardı.



Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitemiz ihtisaslaşacak üniversiteler arasına girdi. Endüstriyel kenevir başlığı altında yeni bir ihtisas alanı oluştu. Bu zamana kadar 10 tane ilimizin üniversiteleri ihtisas üniversiteleri arasındaydı. Son olarak 5 üniversite daha belirlendi. Bu 5 üniversite arasından bir tanesi de Yozgat Bozok Üniversitesi oldu. Bu süreçte YÖK'ün daveti üzerine 29 üniversite başvurmuştu. Bu üniversitelerden 10 proje daha sonraki aşamaya çağırıldı ve son olarak ta 5 tane daha üniversite ihtisaslaşacak üniversiteler arasına girmiş oldu" dedi.



"Yozgat Bozok Üniversitesi, bölgesinde kenevirin değerlendirildiği bir üst haline gelecek"



Kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edeceklerini anlatan Rektör Karadağ, "Yozgat Bozok Üniversitesi kenevir alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmasıyla birlikte 19 tane ilin ürettiği kenevirin değerlendirildiği ve bölgesinde kenevirle ilgili sanayi kuruluşlarının konuşlandığı bir alan haline gelecek. Yani biz kenevirden katma değeri yüksek olan ürünler elde edeceğiz. Kenevir bütün biokütlesinden yararlanılan bir bitki. Biz kenevirin bütün biokütlesinden yararlanarak biomalzeme ve bioenerji dediğimiz ürün yelpazelerini, çeşitliliğini artırarak katma değeri çok yüksek olan ürünler elde edeceğiz. Tekstilden gıdaya, tıptan yalıtım malzemesine ve inşaat alanına. otomotiv sanayinden birçok alana hitap eden katma değeri yüksek olan ürünlerin elde edileceği bir sektörden bahsediyoruz. Yani Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesinde kenevirin değerlendirildiği bir üst haline gelecek" şeklinde konuştu.



"Bozok Üniversitesi kenevire dayalı kenevir esaslı batarya üretecek"



Kenevirin batarya yapımında da kullanıldığını ve bu alanla ilgili ARGE çalışmaları olduğunu vurgulayan Rektör Karadağ, "Bizim son literatür taramalarımız gösterdi ki kenevir birçok alanda kullanıldığı gibi batarya yapımında da kullanılıyor. Özellikle bataryanın olmazsa olmazlarından olan süper kabizitör yapımında kenevirden yararlanılıyor. Biz de batarya yapımıyla ilgili bir ARGE merkezi kuracağız. Bozok Üniversitesi kenevire dayalı kenevir esaslı batarya üretecek. Bu batarya mevcut bataryalardan ömrü çok daha uzun olan 200 kat daha uzun ömürlü olan bir bataryadan bahsediyorum. Bununla ilgili ARGE merkezimiz olacak" ifadelerini kullandı.



"Hayalimiz ama gerçekleştiremeyeceğimiz bir hayal değil"



Yerli otomobilin bataryasını Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kenevirden üretmek istediklerini ve bu yönde çalışmalar yürüteceklerini de dile getiren Rektör Karadağ, şunları kaydetti:



"Şöyle bir de iddiamız var, bizi çok heyecanlandıran kenevirin batarya yapımında kullanılmasıydı. Biz neden yerli otomobilimizin bataryasını üretmeyelim. Yozgat Bozok Üniversite özelinde inşallah bu alana çok önemli bir değer atfederek bu alanla ilgili ciddi bir ARGE merkezi kuracağız. İnşallah kenevir esaslı batarya yapımında öncü bir üniversite olmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yerli otomobilimizin bataryasını inşallah biz üretebiliriz. Neden olmasın bu bizim hayalimiz ama gerçekleştiremeyeceğimiz bir hayal değil. Bununla ilgili önemli bir alt yapımız olduğunu ve çalışmalarımızın şimdiden başladığını söyleyebilirim." - YOZGAT