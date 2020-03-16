Rektör Karakaya, araştırma görevlileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Karakaya, araştırma görevlileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni göreve başlayan araştırma görevlileriyle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

Rektör Karakaya, araştırma görevlileriyle bir araya geldi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni göreve başlayan araştırma görevlileriyle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı fakültelerde göreve başlayan 22 araştırma görevlisi Rektör Karakaya'yı makamında ziyaret etti.

Karakaya, üniversitenin akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere öğretim elemanı alımı yaptıklarını belirterek, gençlerin geleceğe daha kaliteli eğitimle hazırlanması için fakülteleri akademik olarak güçlendirdiklerini ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çok sayıda başarılı projeye imza attığını ve bu projelerin alt yapısında araştırma görevlilerine de büyük işler düştüğünü vurgulayan Karakaya, çalışma temposunun yoğun olması nedeniyle genç akademisyenlerin enerjisine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Araştırma görevlilerinin alanlarında güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını aktaran Karakaya, görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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