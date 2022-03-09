Rektör Karakaya, çevrimiçi matematik seminerine katıldı - Son Dakika
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Rektör Karakaya, çevrimiçi matematik seminerine katıldı

09.03.2022 15:48
Rektör Karakaya, çevrimiçi matematik seminerine katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen "Matematiksel düşüncenin modern çağda algılanışı" konulu çevrim içi seminere konuşmacı olarak katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen "Matematiksel düşüncenin modern çağda algılanışı" konulu çevrim içi seminere konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necip Şimşek'in moderatörlük yaptığı seminerde Karakaya, matematiğin insanlık var oldukça yaşayacağına dikkat çekti.

Maddenin zihinsel tasavvurdaki halinin surete erişmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Aksi halde matematik yapılamaz. Bu noktadan anlamamız gereken matematiğin yaratılmış varlık üzerinde insanın soyut düşünmesine ait bir özellik olduğudur. Allah hiçbir şeyi kuralsız yaratmamıştır. Rastgele gördüğümüz varlıkların uzaklığının dahi bir kuralı var, cismin içerisinde hareket edenlerin de kuralları bulunmaktadır. Bunlar, matematikle doğrulanabilecek kadar açık kuraldır. O zaman diyoruz ki daha gerisinde ne var acaba? İşte o acabalar insanı düşünmeye, daha geniş daha özgür bakmaya götürecek. Sadece maddeye değil onu var edene de baktığımızda diyorsunuz ki, beni yaratanın niteliklerini ancak aklımın yettiği kadarıyla bulurum."

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İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, matematik, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, çevrimiçi matematik seminerine katıldı - Son Dakika


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