Rektör Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılış Törenine Katıldı
1 saat önce
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Vatan Karakaya öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen YÖK 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Vatan Karakaya öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen YÖK 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleşen programda; 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.
Rektör Karakaya ise açılış programı sonunda yaptığı açıklamada ise öğrenci, akademik ve idari personelin yeni akademik yılını kutladı. - KIRŞEHİR
Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç