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Rektör Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılış Törenine Katıldı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Vatan Karakaya öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen YÖK 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.

Rektör Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Akademik Yıl Açılış Törenine Katıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Vatan Karakaya öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen YÖK 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleşen programda; 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılda hocalara ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.


Rektör Karakaya ise açılış programı sonunda yaptığı açıklamada ise öğrenci, akademik ve idari personelin yeni akademik yılını kutladı. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
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