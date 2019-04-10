Rektör Karakaya'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret

Ahi Evran Üniversitesi
(AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kırşehir
Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu
'nu ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Başkan Ekicioğlu'nu yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Ziyarette konuşan Karakaya, belediyeyle yapacakları iş birliğiyle kenttin geleceği ve kalkınması için her zaman beraber hareket edeceklerini ifade etti.
Üniversite öğrencilerine yönelik projeler hazırlayarak, sosyal ve kültürel etkinlikler planlayacaklarını da anımsatan Karakaya, Ekicioğlu ve belediye meclis üyelerine yeni görevlerini başarılar diledi.
Başkan Ekicioğlu ise üniversite başta olmak üzere bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacaklarını, öğrencilere yönelik projeler hazırlayacaklarını aktardı.
Ziyarette AEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt
da hazır bulundu.