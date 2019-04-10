Son Dakika Haberleri: Rektör Karakaya'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret

Rektör Karakaya'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret

1 saat önce

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Rektör Karakaya'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret, System.String[]
Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Başkan Ekicioğlu'nu yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, belediyeyle yapacakları iş birliğiyle kenttin geleceği ve kalkınması için her zaman beraber hareket edeceklerini ifade etti.

Üniversite öğrencilerine yönelik projeler hazırlayarak, sosyal ve kültürel etkinlikler planlayacaklarını da anımsatan Karakaya, Ekicioğlu ve belediye meclis üyelerine yeni görevlerini başarılar diledi.

Başkan Ekicioğlu ise üniversite başta olmak üzere bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacaklarını, öğrencilere yönelik projeler hazırlayacaklarını aktardı.

Ziyarette AEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:19 Kaynak: AA
Ahi Evran Üniversitesi, Selahattin Ekicioğlu, Rektör, Karakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Ahmet Kural'ın Avukatlarından Mahkemeye Rapor Başvurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Karakaya'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]