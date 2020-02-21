Rektör Karakaya, Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı - Son Dakika

Rektör Karakaya, Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı.

Rektör Karakaya, Jeotermal Enerji Teknoloji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Çalıştayı'nda pilot projeleri anlattı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştaya katılan Karakaya, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi Olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar" başlıklı sunum yaptı.

Üniversitenin 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğini anımsatan Karakaya, 41 üniversite arasında pilot seçilen ilk 5 üniversite arasında yer aldıklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bulunduğunu ve jeotermal tedavinin de yapıldığını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Pilot sağlık projelerimizin amacı Kırşehir'de geleneksel yöntemlerle yapılan jeotermal tedavi uygulamalarını, yüksek teknolojik donanıma sahip fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarını, geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulamalarını, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu uygulamaları ile birleştirerek Kırşehir'i bir sağlık, spor turizm merkezi haline getirmek ve yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır."

Karakaya, jeotermal ve tarım alanında 7 farklı projeyi uygulamaya başladıklarına işaret ederek, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi (GETAM) ve Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyonu Merkezi (SAUTER) adlı sağlık alanındaki projeler hakkında bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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