Rektör Karakaya, jeotermal projeleri anlattı - Son Dakika
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Rektör Karakaya, jeotermal projeleri anlattı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal alanda hazırladıkları projeleri anlattı.

Rektör Karakaya, jeotermal projeleri anlattı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal alanda hazırladıkları projeleri anlattı.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, pilot üniversite olarak hazırladıkları projelerle sağlık alanında Kırşehir'e ve bölgesine önemli katkılar sağlanacağını belirtti.

Jeotermal alanda hazırlanan üç sağlık projesinin kabul gördüğünü anımsatan Karakaya, "Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi Projesi", "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi" ve "Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi Projesi" ile sağlıkta kompleks bir yapısal çalışma yaptıklarını kaydetti.

Karakaya, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojik donanıma, üst düzey rehabilitasyon alt yapısına sahip bir merkez ile jeotermali de bir araya getirerek ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti sunacağız. Geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaları almak isteyen bireylere güvenli sağlık hizmeti vereceğiz. Kırşehir'de sağlık turizmi çeşitliliği ve yaygınlığının artırılmasını amaçlıyoruz. Spor yaralanması veya hasar görmelerinde bireylerin fizik tedavi şekliyle jeotermal kaynakları kullanarak tedavi edilmesini istiyoruz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanemizin de geçici kabulü tamamlandı. Gerekli tıbbi cihazlar için İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak ve teknik şartnameler teslim edildi."

Projelere yatırım yapmak isteyen sektör temsilcileri ile koordinasyon toplantıları yaptıklarını hatırlatan Karakaya, bir çok yatırımcıyı Kırşehir'e getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Karakaya, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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