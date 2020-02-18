Rektör Karakaya, KAEÜ'si kalite yönetimi süreçlerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, KAEÜ'si kalite yönetimi süreçlerini anlattı - Son Dakika

Rektör Karakaya, KAEÜ'si kalite yönetimi süreçlerini anlattı

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, kalite yönetim sistemini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine anlattı.

Rektör Karakaya, KAEÜ'si kalite yönetimi süreçlerini anlattı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, kalite yönetim sistemini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine anlattı.


Kalite Yönetim Belgesine sahip ilk devlet üniversitesi olma özelliğiyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi üniversitelere öncü oluyor.


Kalite tecrübelerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiyle paylaşan Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde stratejik planların gerçekleşme oranı yüzde 82"dedi.


Kalite süreçlerinde etkin katılımın olduğunu belirten Rektör Vatan Karakaya, "Üniversitemiz, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu şartlarına göre nelere dikkat edilmesi gerekiyorsa o şekilde çalışmalarını yürütür. Eylemlerin ölçme değerlendirmesi yapılan planlar çerçevesinde hayat bulur. 2015 yılında kalite yolculuğuna başlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, tüm süreçleri içselleştirmiştir"diye konuştu.


Kalite komisyonlarının birbirlerini desteklediğini ifade eden Rektör Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Süreç içerisinde hangi birimin hangi raporlamayı yapacağı belirlidir. Oluşturulan komisyonlar ise sistemin saç ayaklarıdır. Komisyonlar, birbirini besleyecek ve etkileşim içerisinde olacak şekilde kurgulanmıştır. Oluşturduğumuz sistem kamu ile birlikte özel kuruluşlara da örnek oluyor." - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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