Rektör Karakaya, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karakaya, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Rektör Karakaya, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ortaokul öğrencileriyle buluştu.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, kentteki özel bir kolejin ortaokul öğrencilerini makamında ağırlayarak, üniversite ve eğitim hayatı hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerin evrensel kurumlar olduğunu ve yerel bakılamayacağını anlatan Karakaya, kendilerini geliştirmeleri, yetiştirmeleri ve ülkelerine faydalı bireyler olmaları için üniversitelerin çok önemli olduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası toplantılar, eğitim öğretim faaliyetleriyle Kırşehir'i her zaman dünya ile bağlantıda tutmaya çalıştıklarını aktaran Karakaya, "Dünyaya ulaşmak istiyorsanız, üniversiteler sizin için birer köprüdür. Bilgi yerel değil, evrenseldir ve hem fen anlamında hem de sosyal yapı anlamında dünya ile birlikte ilerler, hareket eder. Bununla birlikte kültürümüzü çok iyi tanımamız gerekiyor. Bin 500 yıllık bir medeniyetin varisi olduğumuzu unutmamalıyız. Anadolu topraklarında yetişen insanlar, kendi kültürünü en iyi şekilde öğrenip ona sahip çıkmalıdır. Bilimle birlikte kültürümüzü de en iyi şekilde sonraki nesillere aktarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karakaya, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Öğrenciler, ziyaretin ardından yerleşkeyi gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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