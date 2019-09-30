Son Dakika Haberleri: Rektör Karakaya, Şanlıurfa'da oryantasyon günlerine katıldı
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Rektör Karakaya, Şanlıurfa'da oryantasyon günlerine katıldı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde düzenlenen oryantasyon günlerine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Karakaya, Şanlıurfa'da oryantasyon günlerine katıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde düzenlenen oryantasyon günlerine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluşan Karakaya, geleceğin teminatı olan öğrencileri çok önemsediklerini belirterek, onların vizyon sahibi olması, dünyayı takip edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, ufkunun ve fikrinin açık olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda üniversitelerin akademik ve idari kadrolarına büyük iş düştüğünü belirten Karakaya, teorik ve pratik eğitimlerle öğrencileri geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini aktardı.

Harran Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Karakaya, 2019-2020 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Karakaya, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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