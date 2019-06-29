Son Dakika Haberleri: Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi Rektörü Vatan Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi.

Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi Rektörü Vatan Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi.

Jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesi, jeotermal kaynağın kullanılacağı sera alanında hafriyat çalışmalarını bitirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, hafriyat çalışmasında sona gelinen sera alanında incelemelerde bulundu. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak jeotermal sera alanındaki incelemelere Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli de katıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı bölgeye çekerek bölgenin kalkınmasında çok önemli rol üstlenen jeotermal sera projesi hakkında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hakan Seyfi, jeotermal sera ve işletme hakkında bilgiler verdi.

Kırşehir'in örtü altı tarımsal üretimde marka haline geleceğini belirten Rektör Karakaya, merkez yerleşkede vasıfsız işçilere ve öğrencilere seracılık konusunda eğitim alanı oluşturacaklarını kaydetti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Kırşehir, Rektör, Karakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]