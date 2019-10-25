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Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, söyleşiye katıldı

Rektör Karakaya, söyleşiye katıldı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Rektör Karakaya, söyleşiye katıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Hukuk ve mantık" konulu söyleşiye katılan Karakaya, hakim ve savcı adaylarına geçmişten bugüne adalet ve hukuk kavramları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Medeniyetin ve bölgesindeki coğrafyanın gereği güçlü bir adalet duygusuna sahip millet olduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Mantığın geniş bir alana sirayet etmesinin nedeni insanın yaradılışında var olan gizemin sonucudur. İnsan, bir bilim dalı ile temsil edilemeyecek kadar gizemli bir varlıktır. Bizim medeniyetimiz, dünyanın muhtaç olduğu medeniyettir. Medeniyet kurmak için de bir felsefeye ihtiyaç duyulurken, felsefenin de amacı tanrıya erişmektir. İslam tarihinin önemli düşünürleri de ufkumuzu aydınlatmaktadır. Mantık biliminin İslam tarihi düşünürlerinde bıraktığı etkiler de herkesi etkilemektedir."

Karakaya, söyleşi sonunda hakim ve savcı adaylarının sorularını yanıtladı.

Karakaya, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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