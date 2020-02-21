Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.


Yeni binalarına taşınan Tıp Fakültesine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Karakaya'ya Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile daire başkanları eşlik etti.


Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya ve beraberindekiler, fakültenin fiziki ve genel şartları hakkında fakülte yönetiminden bilgiler aldı.


Hekimlerin insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefe ile yetişmesi gerektiğini belirten Rektör Vatan Karakaya, "Hekimler, insana ruhu ve bedeniyle dokunacak bir felsefeyle yetişmelidir. İbn-i Sina tarihte buna örnektir, derinleştiği yer mantık ve felsefedir. Materyal düşünce, mekanik felsefe bu toprakların felsefesi değildir. Kainatı tanımak asıl gayemiz olmalıdır. Salt bedenle ilgilenir bunun üzerine düşünürseniz sizlerde bir noktadan sonra makine olursunuz" dedi. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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