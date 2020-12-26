Rektör Karakaya: "Üniversitemiz sürekli gelişerek, ilerlemiştir" - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, göreve geldikleri günden buyana üniversitenin sürekli gelişerek, ilerlediğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında YÖK tarafından hazırlanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" programı kapsamında ilk seçilen beş pilot üniversite arasında yer aldıklarını anımsattı.

Program kapsamında "Jeotermal ve tarım" alanında hazırlanan projelerle Kırşehir'e ve üniversiteye önemli kazanımlar sağlandığını ifade eden Karakaya, 2017 yılından bugüne doktora bölümleri sayısının iki kat arttırdıklarını, yüksek lisans bölüm sayısının da 40'ı geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli gelişerek, ilerlemiştir. Göreve geldiğimizde 8 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı, şu an 1834'tür ve 45 farklı ülkeden öğrenciler yer almaktadır. Üniversitemiz pandemi öncesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Salgın döneminin de atlatılmasıyla etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Jeotermal ve tarım alanında hazırladığımız projeler sürdürülmektedir."