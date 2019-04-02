Rektör Karakaya, Uşak'ta Pilot Üniversite Paydaş Toplantısına Katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Uşak'ta pilot üniversitelerin paydaş toplantısına katıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, Uşak'ta pilot üniversitelerin paydaş toplantısına katıldı.



'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma' projesi kapsamında yapılan toplantıda konuşan Rektör Karakaya, katılımcıları pilot üniversite ve projeleri noktasında bilgilendirdi.



29 Mart tarihinde gerçekleşen toplantıya; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile pilot üniversite rektörleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Yürütme Komitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanlığı yetkilileri, koordinatörler, akademik ve idari personel katıldı.



Toplantıda konuşan KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Kırşehir, tarım ve hayvancılık üretimine elverişli bir coğrafyada bulunuyor. Jeotermal potansiyele sahip, bölgede iklim koşullarına uygun yem bitkilerinin üretilmesi çalışmaları yapılıyor. Jeotermal kaynakların özellikle sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik projeler geliştiriyoruz."dedi.



Toplantı, üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergelerinin değerlendirildiği görüşmenin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

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