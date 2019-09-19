Rektör Karakaya'ya ziyaret

Kırşehir Kitap Fuarı için kente gelen Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette iki üniversitenin genel durumu, karşılıklı işbirliği ve Ahilik konuları konuşuldu.

Karakaya, Afyoncu'nun Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında açılan Kırşehir Kitap Fuarı kitap imza günlerine '"onur konuğu"' olarak katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Ahiliğin dünü bugünü, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yaptığı katkılar, bilimsel ve kültürel çalışmalar ile kalite süreci hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya teşekkür etti.