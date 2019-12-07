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Rektör Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Karaman, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Karaman, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Fotoğraflar bize bu yılı tüm ayrıntıları ile hatırlama ve değerlendirme imkanı sundu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
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