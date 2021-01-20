Rektör Karaman'dan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret - Son Dakika

Rektör Karaman'dan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret

20.01.2021 14:07
Rektör Karaman'dan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'i ziyaret etti.

Rektör Karaman, ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne atanan Alim'i makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Karaman, kurumlar arası iş birliğini her zaman önemsediklerini belirtti.

Karaman, ÇAYKUR'un üniversitenin önemli bir paydaşı olduğunu belirterek, "Çay ihtisas üniversitesi olan üniversitemiz çay konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yürütülen proje ve çalışmalarda ÇAYKUR'un iş birliği ve destekleri bizim için önemlidir. Kendilerine ve genel müdürlük çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Müdür Alim ise RTE Üniversitesi'nin çay konusundaki başarılı çalışmalarının Rize için son derece önemli olduğunu, bundan sonraki süreçte de üniversite ile iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Hüseyin Karaman, Karaman, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rektör Karaman'dan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim'e ziyaret - Son Dakika


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