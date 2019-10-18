Son Dakika Haberleri: Rektör Karamustada asker selamı verdi, harekatı destekledi
Son Dakika Güncel Rektör Karamustada asker selamı verdi, harekatı destekledi

Rektör Karamustada asker selamı verdi, harekatı destekledi

2 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Barış Pınarı Harekatına destek vermek için düzenlediği basın açıklamasında, öğrenciler ve öğretim görevlileri ile beraber harekata katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

Rektör Karamustada asker selamı verdi, harekatı destekledi, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Barış Pınarı Harekatına destek vermek için düzenlediği basın açıklamasında, öğrenciler ve öğretim görevlileri ile beraber harekata katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.


KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Barış Pınarı Harekatına destek vermek için öğrenciler ve öğretim görevlileri ile birlikte basın açıklaması düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Karamustafa, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusuyla birlikte 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı ve dün itibariyle ara verilen Barış Pınarı Harekatında sahada kazanılan başarının masada diplomatik başarı ile perçinleştirilmesinden biz Kayseri Üniversitesi'nin mensupları olarak büyük mutluluk duymaktayız. Barış Pınarı Harekatı bize şunu göstermiştir ki; artık Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü tüm dünya görmüş ve bu gücün test edilemeyeceğini bir kez daha en iyi şekilde anlamışlardır. Yıllar boyunca besleyip silahlandırdıkları ve ekonomik olarak da destekledikleri terör örgütleriyle birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi bozmak ve bizi bulunduğumuz coğrafyadan söküp atmak isteyen ebedi düşmanlarımız, terörle mücadeledeki kararlı duruşumuz karşısında artık tutunamaz duruma gelmişlerdir. Bu, tarih boyunca sayısız zafer kazanan Türk milleti için yeni bir zafer ve büyük bir başarıdır. Güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı ile Fırat Kalkanı Harekatıyla başlayan, Zeytin Dalı Harekatı süren, Barış Pınarı Harekatı ile de zirve yapan terörle mücadeledeki kararlılığımız, gücümüz, terör yuvası haline gelen Suriye'nin kuzeyine ve tüm bölgeye barış getirmeye başlamıştır" dedi.


Türkiye'nin artık dünya barışının en büyük teminatı olduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, "Biz gururluyuz ve sevinçliyiz. Bu millet kendi genlerine ve özüne döndüğünde tarihten gelen gücünü, büyüklüğünü ve toplumsal özgüvenini istediği zaman harekete geçirebilecek inanç ve imana sahiptir. Dünya arenasında söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkeyiz. Mazlumların, güçsüzlerin, ezilenlerin ve aman dileyenlerin devamlı koruyucusu olan büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti, artık dünya barışının da en büyük teminatı konumundadır. Bunu Suriye konusundaki tutumu ile bir kez daha en iyi şekilde ispat etmiştir. Savaşların ve iş karışıklıkların eksik olmadığı ve oldurulmadığı Orta Doğu Coğrafyasında kendini oyun kurucu olarak gören güçler, şunu çok iyi bilmelidirler ki; artık eski geride kalmıştır. Bundan sonra Türkiye'ye rağmen asla bu coğrafyada oyun kuramayacaklardır" ifadelerini kullandı.


KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasının ardından öğrenciler ve öğretim görevliler ile beraber harekata katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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