Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır" - Son Dakika

Rektör Karamustafa: "19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır"

19.05.2021 15:56
Rektör Karamustafa:

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, milletimizin kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu günün gençlere bayram olarak armağan edilmesinin, geleceğimizin teminatı gençlere son derece önem ve değer verildiğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle;

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadele ülke sathına yayılarak, milletimizin azim ve kararlılığı ile vatanımızın işgalden kurtarılması sağlanmıştır. 19 Mayıs 1919, milletimizin topyekün bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktasıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe her zaman büyük önem vermiş, geleceğin güçlü Türkiye'sinin ancak vatan ve millet sevgisine sahip, donanımlı, çalışkan ve üretken gençlerle mümkün olabileceğine işaret etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde, Türk gençliğinin birinci vazife olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali ve istikbalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etme bilincine sahip olmasının önemine işaret etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin ve istikbalinin ebediyete kadar bekçisi olan gençlerimize her zaman güvenimiz tamdır. Geleceğimiz teminatı gençlerimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatan topraklarını sadece korumakla kalmayıp, ülkemizin her alanda ilerleyip gelişmesi ve büyümesi için çok çalışıp, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak şekilde gelecek nesillere en iyi şekilde emanet edeceklerdir. Bu vesilelerle gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını hiç tereddütsüz feda etmiş tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Rektör Karamustafa: 19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Rektör, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Karamustafa: '19 Mayıs bir milletin yeniden dirilişe geçtiği önemli bir milattır' - Son Dakika


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