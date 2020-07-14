Rektör Karamustafa'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı - Son Dakika

Rektör Karamustafa'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle mesaj yayımladı.

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Mesajında 15 Temmuz'un Türk Milletinin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milat olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, 15 Temmuz gecesi milletin dış mihraklara ve taşeron örgütlerin destekleri ile cesaretlenen FETÖ/PDY mensubu teröristlere gereken dersi verdiğini kaydetti.


Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminden bugüne 4 yıl geçti. O hain kalkışmanın yaşandığı gece milletimizin hafızasından silinmedi ve asla silinmeyecektir. Çünkü 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman milletimiz, minarelerden yükselen sala sesleri ile milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiş, akıllarını dış güçlere satmış ve ordumuzun içerisine sızmış olan FETÖ/PDY mensuplarına gereken dersi vermiştir. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sıradan bir olay değildir. Tarih boyunca Türk Milletini bulunduğu coğrafyadan atmaya çalışan ve bunun için türlü türlü oyunlara başvuranların sergilediği çirkin emellerin bir parçasıdır. Bu çirkin emellerin peşinde olanlar dün nasıl hüsran içerisinde oldularsa, 15 Temmuz gecesinde de hüsrana uğramışlardır ve bundan sonra da milletimizin birlik ve beraberliği ile devletimizin gücü karşısında yok olacaklardır. Çünkü bağımsızlığı ve egemenliği kendisine vazgeçilmez kılmış bir millet olan Türk Milleti, en zayıf durumunda dahi yeniden küllerinden doğmasını bilmiş ve asla bu mübarek vatan topraklarını düşmana terk etmemiştir. Terk etmeyecektir de. Ülkemizi terör örgütleriyle zayıflatmaya, parçalamaya ve yok etmeye çalışanlar her seferinde milletimizin sert tokadını enselerinde hissetmeye ve sükütu hayale uğramaya devam edeceklerdir. Her karışı çok değerli olan bu mübarek topraklarda rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya ve minarelerimizden ezan sesleri yükselmeye devam edecektir. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenmeye devam edelim. Bugün her alanda attığı adımlar ve sergilediği tavırla tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği Türkiye'mizin geleceğin lider ülkelerinden biri olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 15 Temmuz gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz. Bu necip millet, sizlerin kahramanlığını ve fedakarlığını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır." - KAYSERİ

Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Karamustafa'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Mesajı - Son Dakika

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