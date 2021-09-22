Rektör Karamustafa, kampüste öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kampüs bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampüste öğrencilerle sohbet eden Karamustafa, öğrencilerin hatırlarını sordu ve beklentilerini dinledi.

Kampüste açık havada öğrencilerle birlikte oturan Karamustafa, temizlik, maske ve mesafe konusunda öğrencilerin dikkatini çekti ve yaşanılan salgın sürecinde yüz yüze eğitimin devam etmesi için konulan kurallara azami uyum gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Karamustafa ile sohbet eden öğrenciler ise teşekkür ettiler ve yüz yüze eğitimin devam etmesi temennisinde bulundular.

Kampüs gezisinde Rektör Karamustafa'ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak da eşlik etti.