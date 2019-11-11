Son Dakika Haberleri: Rektör Karamustafa, 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı
Son Dakika Güncel Rektör Karamustafa, 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı

Rektör Karamustafa, 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı.

Rektör Karamustafa, 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı, System.String[]

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na katıldı.


Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Spor Turizminde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi Komisyonuna" akademik ve yönetsel düzeyde katkı oluşturmak amacıyla başkanlık yaptı ve ayrıca komisyon çalışmalarının moderatörlüğünü yürüttü.


Burada yaptığı konuşmada RektörKaramustafa, turizmde 600 milyar dolarlık küresel pazar fırsatı bulunduğuna dikkat çekti ve ülkemizin bu pastadan nitelikli pay alabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor ve turizm çevreleri ile sivil toplum ve meslek örgütleri ve akademik çevrelerin biraraya gelerek gerçekleştirilen bu tür organizasyonların önemine değindi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, 13 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. - KAYSERİ

Türkiye, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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