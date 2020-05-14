Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı hala görmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Kavuncu: 'Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı hala görmedi' - Son Dakika

Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı hala görmedi"

24 dakika önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) ve Kütahya'nın son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rektör Kavuncu:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) ve Kütahya'nın son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Kütahya için yakın zamana kadar korunaklı ve vaka sayısının az olduğu söylendiğini belirten Rektör Kavuncu, "Fakat bu dalga artık buralara vurmaya başladı. Vaka sayısına kilitlenmemek lazım. Önemli olan şu, biz bu dalganın, pandeminin neresindeyiz?.Kütahya şu an hala çıkışta. Hala biz tepe noktasını görmedik. Bu dalga henüz daha her yeri vurmadı. Fakat vatandaşlarımız bunun farkında değil. Vatandaşlarımız zannediyor ki her yer aynı şeklide devam ediyor. İşte İstanbul'dan Sayın Bakanımız Türkiye sayılarını açıklıyor. Her geçen gün hastane yoğun bakım sayımız azalıyor, iyileşen sayısı artıyor. Diyoruz ki virüsten ülke olarak, dünya olarak yavaş yavaş kurtuluyoruz. Her yerin özelliği ayrı. Demek ki o sokaklar diğer sokaklardan farklı. Yani her yeri kendi mecrasında düşünmek lazım. Kütahya'yı düşündüğümüzde toplumda bu noktada bilinç eksikliği, bir duyarsızlık olarak tespit ettik. Bunun da en büyük tehlike olduğunu söyledik" dedi.


"Sosyal mesafeyi korumalıyız"


Kütahya'da ilçelerle birlikte bu duyarsızlıklar neticesinde vakaların artmaya başladığını daha önce söylediğini belirten Rektör Kavuncu, "Bugün hala ben bunu söyleyebilirim. Hala vaka sayılarımız artıyor. Biz yine hastane bakımı açısından, vefat sayısı açısından diğer illere göre, çok daha iyi durumdayız. İnşallah böyle olur ve hiç kayıp olmadan bunu atlatırız. Ama ben buradan sizin vasıtanızla tekrar vatandaşlarımızdan özellikle şu mübarek Ramazan günü, özellikle rica ediyorum. Bakın bu işin oyuna gelir, bu işin şakaya gelir yönü yok. Bu uzakta bir virüs değil, başkasının hastalığı değil. Şu anda virüs Kütahya'da var. Sokaklarımızda var. Pazarlarımızda var. Dükkanlarda var. Biz bu virüsün arasında dolaşıyoruz. Virüs kapmış hastalar da var. Hastalıklarını bilmeyen toplumda sağlıklı dolaşan bir sürü kişi de var. O zaman yapabileceğimiz tek şey mesafe. Mesafenizi koruyun. Maske takalım, hijyen ve izolasyona uyalım. Bakın bunu yapmak bu mübarek Ramazan günü, ibadet yerine geçer. Yapmazsanız başkasının bir kötülüğüne neden oluyorsunuz. Kul hakkıdır bu. Sayın Bakanımız açıkladı. Hiçbir şikayeti yok. Bulaştırıyor. 3-5 kişi vefat ediyor, 5 kişi yoğun bakıma düşüyor. Neden? Çünkü kişi maske takmadı. Hijyeninize dikkat etmediniz. Herkesin yanına sokuldunuz. Bugün Sayın Müftümüz ziyaret geldi. Aynı konuyu ona da açtım. O ben size daha ilerisine söyleyeyim. Kurallara uymamak vebal ve günahtır dedi" diye konuştu.


"Kurallara uymalıyız"


Rektör Kavuncu, konuşmasına şöyle devam etti: "Evde oturanların, kurallara uyanların günahı nedir? Dikkat etmeyen kişilere söylüyorum. Şöyle düşünce içinde olabilirler, 'Ya ne olacak ki, nereden fark edileceğim ben? Kimse görmez. Yani ben akşam işte arkadaşıma gideyim, misafirlik yapayım, oturayım. Nasıl olsa kimse yok.' Üzülmemek için, sevdiklerimizden uzak kalmamak için başımızı, sokağımızı, çoluğumuz çocuğumuzu, anamızı babamızı, devletimizi milletimizi en çabuk şekilde bu işten kurtarmak kurallara bağlıdır. Virüs yayılabilir, etraf virüs olabilir. Ama biz uzak kalırsak virüs bize yaklaşamaz. Bu noktada kurallara uyalım. Mesela Almanya kurallara uyuyor. Vaka var, ama ölüm sayısı düşük. Kurallara uyanlar bu işten karlı çıkacak. Bakın cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, hükümetimiz, devletimiz çok yoğun uğraşıyorlar. Büyük fedakarlıklarımız var. Bunları basit bir çay sohbetine feda etmeyelim. Kütahya için vaka sayısı artışı devam ediyor. Bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarsak bu işi sonlandırır veya düşüşe geçebiliriz." - KÜTAHYA

Koronavirüs, Kütahya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:48 Kaynak: İHA


Son Dakika

Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı         
14:25
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Kuyumcuya Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı         
13:12
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı         
13:11
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 17:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Kavuncu: "Kütahya, Covid-19'da tepe noktayı hala görmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]