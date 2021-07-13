Üye Girişi
Rektör Kazım Uysal: "15 Temmuz darbe teşebbüsü tehlikeli ve yıkıcı olmuştur" - Son Dakika

Rektör Kazım Uysal: "15 Temmuz darbe teşebbüsü tehlikeli ve yıkıcı olmuştur"

13.07.2021 13:15
Rektör Kazım Uysal:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türk milletinin daha önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türk milletinin daha önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

Rektör Kazım Uysal, yayınladığı kitapçıkta, FETÖ'nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü, darbeleri önlemek için alınması gereken tedbirler gibi konuları ele aldı.

Rektör Kazım Uysal, "15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve Suriye'de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 15 Temmuz hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı sayesinde bertaraf edilmiştir" dedi.

"Aziz milletimiz tehlikelere karşı hazırlıklı olmalı"

Rektör Uysal," Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzenlendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve halen de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini seven ve devletine derinden bağlı bir akademisyen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde görev yapan akademisyenlere çok görev düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akademik kadroların önceliğinin milletimizin güzel hasletleri ve davranışları yanında zafiyetlerini de tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yönlerin tamir ve tadili için gayret etmek olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"FETÖ darbe teşebbüsünün amacı?"

Kitabında FETÖ darbe teşebbüsünün amacı hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Uysal," Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün amacının "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek, anayasal düzeni ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta hükümeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek" olduğu söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek insanları aldatmasıdır. FETÖ'nün bu temel özelliğinden dolayı halkımız daha kolay kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmayabilir" dedi.

"FETÖ terör örgütü ülke insanı ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan bir örgüt"

FETÖ terör örgütünün, ülke insanı ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan bir örgüt olduğuna dikkat çeken Uysal,"

Bu açıdan baktığımız zaman aslında üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten asil milletimizin hem insan hem de mali kaynaklarını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. Çünkü bu asalakların temel amacı aslında milletimizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak ve ebediyen sömürmekti. FETÖ'yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil milletimizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tamamen silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepimizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca cengaverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda ölümü 'şehit olmak ve ebedi yaşamak' olarak görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş meydanlarında düşmanlarımız karşısında muzaffer kılan bu anlayıştır. FETÖ ise sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yöntemidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimizi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, bölmeyi, parçalara ayırmayı hedeflemişler, terörist başı Gülen'in ruhani lideri olacağı bir rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı Gülen'in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: "Gülen şizofren olamaz mı?" Hayır olamaz. Çünkü hasta bir insan, sürekli olarak şeytani fikir ve planlarla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre kandıramaz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Rektör Kazım Uysal: 15 Temmuz darbe teşebbüsü tehlikeli ve yıkıcı olmuştur

Kazım Uysal, 15 Temmuz, Rektör, Darbe, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rektör Kazım Uysal: '15 Temmuz darbe teşebbüsü tehlikeli ve yıkıcı olmuştur' - Son Dakika


Son Dakika

Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak 15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 15 yıl sonra final bölümüyle ekrana gelen Yaprak Dökümü, Twitter'da trend oldu 14:40 15 yıl sonra final bölümüyle ekrana gelen Yaprak Dökümü, Twitter'da trend oldu
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Son Dakika Haberleri
15:07 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti         
15:08
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı         
14:46
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Kazım Uysal: "15 Temmuz darbe teşebbüsü tehlikeli ve yıkıcı olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement