Rektör Kazım Uysal'a el dokuması halı hediye edildi
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Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek el dokuması halı hediye ettiler.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
'nın Şaphane
Belediye Başkanı Rasim Daşhan
ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi
Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal
'ı makamında ziyaret ederek el dokuması halı hediye ettiler.
Şaphane AK Parti
İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Ali Çetinbaş
ve Milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler
ile birlikte Şaphane Heyeti olarak yeni atanan Rektörümüz Kasım Uysal'ı makamında ziyaret ettik. Rektörümüze yeni görevinde başarılar diledik ve Meslek Yüksekokulumuzu geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Rektörümüze, Şaphane bölgemize has olan el dokuması bir halı hediye edip ilçemize davet ettik" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
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