Son Dakika Haberleri: Rektör Kazım Uysal'a el dokuması halı hediye edildi
Son Dakika Yaşam Haber

Rektör Kazım Uysal'a el dokuması halı hediye edildi

40 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek el dokuması halı hediye ettiler.

Rektör Kazım Uysal'a el dokuması halı hediye edildi, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek el dokuması halı hediye ettiler.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Ali Çetinbaş ve Milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Şaphane Heyeti olarak yeni atanan Rektörümüz Kasım Uysal'ı makamında ziyaret ettik. Rektörümüze yeni görevinde başarılar diledik ve Meslek Yüksekokulumuzu geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Rektörümüze, Şaphane bölgemize has olan el dokuması bir halı hediye edip ilçemize davet ettik" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Kazım Uysal, Kütahya, Şaphane, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:42:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Kazım Uysal'a el dokuması halı hediye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]