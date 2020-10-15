Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek - Son Dakika

Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek

15.10.2020 11:53
Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Genç Mühendisler Topluluğu önceki ay gerçekleştirilen Teknofest'te önemli başarılar elde etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Genç Mühendisler Topluluğu önceki ay gerçekleştirilen Teknofest'te önemli başarılar elde etti. Öğrencileri makamda ağırlayan Rektör Kılavuz, üniversite yönetimi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

BUÜ Genç Mühendisler Topluluğu takımlarından ULUCOPTER ve Vefa İnsansız Sistemler Takımı, 15-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknofest yarışmalarında boy gösterdi. ULUCOPTER Takımı, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Döner Kanat Kategorisi'nde 2.'lik elde ederken, Vefa İnsansız Sistemler Takımı da Roket Yarışması Alçak İrtifa Kategorisi'nde 3. olmayı başardı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yarışmalarda ter döken öğrencileri ağırlayarak kendilerini tebrik etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi adına yarışan ve önemli dereceler elde eden öğrencilerin her biri ile ayrı ayrı gurur duyduklarını vurgulayan Kılavuz, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde girişimci gençlerin özel bir yer tuttuğuna işaret etti. Yürütülen çalışmaların gelecekte ülkenin savunma sanayisini kalkındıracak temel kavramlardan biri olduğunun altını çizen Kılavuz, "Türkiye, son yıllarda yaptığı yerli atılım hamlesi ile bu alanda dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Savunma sanayi özelinde yürütülen çalışmalar bizleri de mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Üniversite olarak akademik ve bilimsel çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin savunma sanayi teknolojilerine göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnunuz. Yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan projeler, hepimizi gelecek adına daha da umutlandırıyor. ULUCOPTER ve Vefa İnsansız Sistemler Takımı'nın Teknofest'te elde ettiği başarılardan gurur duyuyoruz. Üniversite yönetimi olarak her zaman kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Teknofest'te Bursa Uludağ Üniversitesi'ni temsil eden ve önemli başarılara imza atan öğrenciler de aldıkları sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve 2021 yılında gerçekleştirilecek Teknofest için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Öğrenciler ziyarete Tuz Gölü'nde 6000 metreye fırlatılan ve başarı ile geri indirilen füzeyi de getirdi. Üstünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası bulunan füzeye BUÜ Rektörü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da imza attı. - BURSA

Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek
Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek

Uludağ Üniversitesi, Rektör, Bursa, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu         
11:14
Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti         
11:07
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı         
09:33
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 12:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei