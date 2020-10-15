Rektör Kılavuz'dan genç mühendislere tam destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Genç Mühendisler Topluluğu önceki ay gerçekleştirilen Teknofest'te önemli başarılar elde etti. Öğrencileri makamda ağırlayan Rektör Kılavuz, üniversite yönetimi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

BUÜ Genç Mühendisler Topluluğu takımlarından ULUCOPTER ve Vefa İnsansız Sistemler Takımı, 15-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknofest yarışmalarında boy gösterdi. ULUCOPTER Takımı, TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Döner Kanat Kategorisi'nde 2.'lik elde ederken, Vefa İnsansız Sistemler Takımı da Roket Yarışması Alçak İrtifa Kategorisi'nde 3. olmayı başardı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yarışmalarda ter döken öğrencileri ağırlayarak kendilerini tebrik etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi adına yarışan ve önemli dereceler elde eden öğrencilerin her biri ile ayrı ayrı gurur duyduklarını vurgulayan Kılavuz, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde girişimci gençlerin özel bir yer tuttuğuna işaret etti. Yürütülen çalışmaların gelecekte ülkenin savunma sanayisini kalkındıracak temel kavramlardan biri olduğunun altını çizen Kılavuz, "Türkiye, son yıllarda yaptığı yerli atılım hamlesi ile bu alanda dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Savunma sanayi özelinde yürütülen çalışmalar bizleri de mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Üniversite olarak akademik ve bilimsel çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin savunma sanayi teknolojilerine göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnunuz. Yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan projeler, hepimizi gelecek adına daha da umutlandırıyor. ULUCOPTER ve Vefa İnsansız Sistemler Takımı'nın Teknofest'te elde ettiği başarılardan gurur duyuyoruz. Üniversite yönetimi olarak her zaman kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Teknofest'te Bursa Uludağ Üniversitesi'ni temsil eden ve önemli başarılara imza atan öğrenciler de aldıkları sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve 2021 yılında gerçekleştirilecek Teknofest için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyledi. Öğrenciler ziyarete Tuz Gölü'nde 6000 metreye fırlatılan ve başarı ile geri indirilen füzeyi de getirdi. Üstünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası bulunan füzeye BUÜ Rektörü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da imza attı. - BURSA