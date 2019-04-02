Rektör Kızılay, Afrikalı Öğrencilerle Buluştu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitede eğitim gören Afrikalı öğrenciler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitede eğitim gören Afrikalı öğrenciler ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.



Üniversitenin Konukevi'nde gerçekleşen kahvaltıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Afrika Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez ve İnönü Üniversitesinin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan Afrikalı öğrenciler katıldı.



Kahvaltıda öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite olarak Afrika ile özel olarak ilgilendiklerini ve Afrikalı öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmak istediklerini belirterek, bu amaç doğrultusunda Afrika Araştırmaları Merkezi'ni kurduklarını ifade etti.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat da, öğrenci kabulünde özellikle de lisansüstü kademede öğrenci kabulü için Afrika'ya özel kontenjan ayıracaklarını belirtti.



Afrika ile ilişkileri canlı tutmanın önemli olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez şunları aktardı:



"Afrika Araştırmaları Merkezi, bir yandan Afrika ile ilgili akademik ve kültürel çalışmalar yaparken öte yandan da Afrika'dan üniversitemize öğrenci gelmesini sağlayarak Afrika ile yeni ilişki ve işbirliği alanları oluşturmak ve bu alanları çalışmalarıyla beslemeyi hedeflemektedir. Afrika Araştırmaları Merkezi üniversitemiz bünyesinde Afrikalı öğrencilerin buluşma merkezi, bir iletişim ofisi olarak çalışacaktır. Bütün Afrikalı öğrencilerimizin her türlü işleminin yakın takipçisi olacağız. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte çok güzel işler yapacağız. Afrika tanıtım günü, ülke tanıtım günleri düzenleyeceğiz. Afrika'yı kültürüyle, tarihiyle, dilleriyle, coğrafyasıyla yakından tanıyacak ve tanıtacağız. Ülke tanıtım sunumlarını yapacağız."



Kısa süre içinde İNÜAFRİKA dergisini çıkarmaya başlayacaklarını dile getiren Söylemez, "Bir yönüyle bu çalışmamızın Afrikalı kardeşlerimizin sesi olmasını hedefliyoruz. Bütün Afrikalı öğrencilerimiz bu gazetenin doğal yazarı olacaktır. Bu vesileyle birbirimizi daha çok tanıyacağız daha çok yakınlaşacağız. Sizler de ülkelerinize döndüğünüzde bizim birer iyi niyet elçimiz olacaksınız." şeklinde konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi