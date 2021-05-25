Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye - Son Dakika

Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye

25.05.2021 11:45
Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğrenim gören ve farklı branşlarda hem ulusal hem uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları kabul eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğrenci sporcuları tebrik edip hediyeler verdi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğrenim gören ve farklı branşlarda hem ulusal hem uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları kabul eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğrenci sporcuları tebrik edip hediyeler verdi.

Öğrenci sporcular Serhat Güngör, Gülay Balık ve Muhammed Karyağdı ile antrenörleri Nihat Erim ve Leyla Karadağ ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı Sporcusu olan Serhat Güngör, Çek Cumhuriyeti'nin yürüyüş kenti olarak bilinen Podebrady'de gerçekleşen Avrupa Yürüyüş Takım Kupası'nda, U20 erkekler 10 kilometre yarışında 42: 20'lik derecesiyle üçüncü oldu. Aynı zamanda 10-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Adana'da Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Spor Tırmanışı Gençler Büyükler (Lider) Türkiye Şampiyonası'nda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Gülay Balık kadınlarda Türkiye birincisi oldu. İnönü Üniversitesi öğrencisi Muhammed Karyağdı ise Trabzon'da düzenlenen 16 ilden 47 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek kendilerinin eğitim hayatları boyunca sportif anlamda İnönü Üniversitesi tarafından sürekli destekleneceklerini belirtti. Sporcular ise bu görüşmede Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından gördükleri ilgiden ve destekten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından başarılı sporculara ve antrenörlerine hediyeler takdim edildi. - MALATYA

Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye
Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye
Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye

İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Malatya, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye - Son Dakika Spor


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