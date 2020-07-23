Rektör Kızılay'dan Kızılay'a kurban bağışı - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yıl boyu sofralara bereket olsun diye bu yılki Kurban vekaletlerini Türk Kızılay'ına bağışladılar.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Malatya'da birçok isim kurbanlarını Türk Kızılayı'na bağışlıyor. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay bu yılda kurban vekaletini Şube Başkanı Ramazan Soylu aracılığı ile Türk Kızılayı'na bağışladı. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu yaptığı açıklamada, Rektör Kızılay ve Başhekim Beytur'a teşekkür ederek 1Her iki hocama teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin. Vekaletlerini aldık, kurban kesimlerini yapıp yıl boyu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Bu yıl vekaletle kurban kesimi çalışmalarında planlamaların savaşların ve açlığın vurduğu ülkelere yönelik olduğunu ifade eden Soylu, " Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleştirilecek kesimler sonrası pay edilen kurban etlerini daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine anlık olarak dağıtacağız. Sadece Türkiye değil ihtiyaç duyulan birçok ülkede yine bize emanet edilen kurbanları keseceğiz ve dağıtacağız. Yine milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz. Türk Kızılay'ının 2020 kurban bedeli ise yurt içi bin 50 TL, yurt dışı ise 850 TL olarak belirlendi. Bu noktada bizlere güvenerek Kurban vekaletlerini veren başta Sayın Kızılay ve Beytur olmak üzere tüm vekalet veren hayırseverlere, Genel Başkanımız Sayın Dr. Kerem Kınık adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Bu bayramının ibadeti olan kurban bağışını yerine getirmek için Kızılay'ımıza bağışımızı yaptık. Türk Kızılayı, Türkiye hariç 50 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyeti gerçekleştirecek yetim çocuklar başta olmak üzere ülkenin birçok noktasındaki ihtiyaç sahibi Filistinlinin sofrasına kurban bereketi yansıyacak, böylesine güzel bir çalışmada bizimde bir katkımız olsun istedik. Allah kabul ederse bundan daha güzel bir iyilik olamazdı" diye konuştu.

Kızılay'a vekalet ile kurban bağışında bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'da "Kurbanlarımızı Türk Kızılay'ına bağışladık. Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla yapılan kurban ibadetimizi bu yıl, Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı istedik. Kurban, kişisel bir ibadet olmanın ötesinde, toplumda kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın ruhunun canlı tutulmasına vesile de olmaktadır. Kızılayın bu fırsatı sunuyor olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarımızı kabul etsin inşallah" dedi. - MALATYA