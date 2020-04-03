Rektör Kızılay'dan korona virüs projesi talebi - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında ilgili bütün araştırmacıları ve sanayicileri bireysel proje yapmaya davet edip, projeleri üniversite olarak destekleyeceklerini bildirdi.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada, "Değerli araştırmacımız, Covid-19 enfeksiyonu ve küresel salgını ile mücadele ülkemizde ve dünyada bugün en önemli konu haline gelmiştir. Covid-19 yeni korona virüs tanı, tedavi için Nanoteknoloji ve Nano Malzeme, Biyomalzeme ve Biyomedikal ekipmanlar, Tıbbi Cihaz, İlaç, Aşı, Tıbbi Tanı Kitleri gibi sağlık ekipman ve malzemeleri üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) ve Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi (ÜSİP) kapsamında desteklenecektir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Birimi tarafından yürütülen ÖNAP ve ÜSİP projelerinin amacı, yukarıda bahsi geçen konular gibi alanlarda bilimsel araştırmalarını ve sürdürebilir yenilikçi konuları kapsayan ulusal ve uluslararası işbirliği projelerini desteklemektir" ifadelerine yer verdi.



Bu kapsamda, üniversitelerin bilim insanları, farklı birimleri veya ilgili sanayici işletmeleri arasında hazırlanacak projeleri destekleyeceklerini bildiren Rektör Kızılay, "Üniversitemiz BAP Araştırma Koordinasyon Kurulu tarafından kısa sürede değerlendirilecek ve yeterli görülenler desteklenecektir. Covid-19 ile mücadele kapsamında ilgili bütün araştırmacılarımızı, sanayicilerimiz ile bireysel proje yapmaya davet ediyorum" dedi. - MALATYA