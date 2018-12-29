Rektör Kızılay'dan Rektör Karabulut'a Ziyaret
1 saat önce
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.
İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret etti.
Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karabulut'a görevinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kızılay, ziyaretin anısına İnönü üniversitesinin yayınlarından Prof. Dr. Karabulut'a hediye etti. Prof. Dr. Karabulut ise kendi kitabından Prof. Dr. Kızılay'a hediye etti. Malatya'nın iki üniversitenin rektörleri Prof. Dr. Karabulut ve Kızılay bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Zakir Azizov tarafından yapılmış olan merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
'ın büstünü Malatya Turgut Özal Üniversitesinde kurulacak olan anı köşesi için Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hediye etti. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:19 Kaynak: İHA
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı
Sofuoğlu'nun Danışmanından Skandal Sözler: Diğer Milletvekilleri Danışmanlarının Maaşlarından Pay Alıyor