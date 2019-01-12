Rektör Kızılay Merkezi Müdürlerle Bir Araya Geldi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.



Rektörlükte gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter yardımcıları ile araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürleri katıldı.



Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda 2019 yılı ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin daha aktif olması gerektiğini bu hususta yapılması gereken çalışmalara rektörlük olarak gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. - MALATYA

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