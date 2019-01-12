Son Dakika Haberleri: Rektör Kızılay Merkezi Müdürlerle Bir Araya Geldi

Rektör Kızılay Merkezi Müdürlerle Bir Araya Geldi

11 dakika önce

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Rektör Kızılay Merkezi Müdürlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Rektörlükte gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter yardımcıları ile araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürleri katıldı.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda 2019 yılı ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinde yer alan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin daha aktif olması gerektiğini bu hususta yapılması gereken çalışmalara rektörlük olarak gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Rektör, Güncel
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