Son Dakika Haberleri: Rektör Kızılay, Suriyeli Öğrencilerle Buluştu

Rektör Kızılay, Suriyeli Öğrencilerle Buluştu

33 dakika önce

Dönem dönem İnönü Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, son olarak öğrenim gören Suriyeli öğrencilerle kahvaltı programında buluştu.

Rektör Kızılay, Suriyeli Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Dönem dönem İnönü Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, son olarak öğrenim gören Suriyeli öğrencilerle kahvaltı programında buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İnönü Üniversitesi TÖMER ve Göç İdaresi Malatya İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Suriyeli öğrencilerin sorunlarını dinleyen Rektör Kızılay, öğrencilerle yakından ilgilendi. Rektör Kızılay, Suriyeli öğrencilerin karşılaştıkları sorunların çözümünde şimdiye kadar üniversite yönetiminin elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirtti.

Kızılay, Türkiye'de ve İnönü Üniversitesinde öğrenimini tamamlayan veya sürdüren Suriyeli öğrencilere, ülkelerindeki savaşın sona ermesiyle birlikte büyük sorumluluklar düşeceğini vurguladı. Kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Buluşmaya Göç İdaresi Malatya İl Müdürü Atilla Kölük, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı ve TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Ömer Çelik ile YTB Bursiyeri öğrencilere akademik danışmanlık yapan Doç. Dr. Suzan Ergün ile Doç. Dr. Gökhan Tuncel katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:41 Kaynak: İHA

Malatya İnönü Üniversitesi, Kızılay, Rektör, Güncel
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