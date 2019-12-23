Rektör Kızılay, uluslararası öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, uluslararası öğrencilerle buluştu.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya gelinme programına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Niyazi Özer, Türkiye Afrikalı Öğrenciler Birliği Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Özbekistan ziyareti yaptık. Orada Özbekistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Müminov Bey ile bir protokol imzaladık tıp ve sağlık alanında. İş birliği protokolü imzaladık. Afrika araştırma, uygulama merkezini geçen yıl kurduk. İsmail Sönmez hocamız buranın müdürü. Ondan önceki yıl da Güney Asya, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve Hindistan ağırlıklı ama Güney Asya ülkelerinin tümünü hedef alan Güney Asya Araştırma Uygulama Merkezimizi kurduk. Bu çalışmaların amacı üniversitemizin eğitim öğretim konusunda, uluslararası öğrencilerimizin hem sayısını artırmak hem de burada kalış döneminde rahat huzurlu bir eğitim öğretim ve yaşama sürecini kolaylaştırmak. Hem de bilimsel çalışmalar, ortak iş birliği. Hem de ülkemizin Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Avrupa açılımına üniversite olarak destek ve katkı vermek." şeklinde konuştu.



"Türkiye ile kendi ülkeniz arasında gönül elçisi olacaksınız"



Rektör Prof. Dr. Kızılay, yabancı uyruklu öğrencilerin destekçisi olduklarını ifade etti. İş konusunda atılan adımdan bahseden Rektör Kızılay, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Kızılay, "İş adamlarımızla, buradaki sivil toplum insanlarıyla, şehrimizin aktörleri ile güçlü bir dostluk, diyalog içerisinde olmanızı öneriyorum. Bunlar size öğrencilik döneminizde girişimci bir ruh kazandıracak belki de. Mevzuatla ilgili bazı henüz çözümlenmemiş problemlerimiz var. Biz tabi size öğrenciliğiniz döneminde geri zamanda iş vermek istiyoruz ama mevzuat buna engel. Bunları aşıp sizlere nasıl ekstra destek verebiliriz bunun için uğraşıyoruz. Bunun en etkili yollarından belki de biri iş adamlarımız ile sizi buluşturmak. Bu konuda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile bir protokol hazırladık. Yakında imzalayacağız. Sizleri iş adamlarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye Afrikalı Öğrenciler Birliği Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti de konuşmasında, "Ben Türkiye'de Afrika Öğrencileri Birliği Federasyonu başkanıyım. Türkiye'de uluslararası öğrenci olmak gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü Türkiye, uluslararası öğrencilere, başka ülkelerde bulunması mümkün olmayan fırsatlar sunuyor. Bu samimi ortamı başka ülkelere gitseniz görmeniz mümkün değil. Dün Malatya'ya geldiğim zaman fark ettim ki Türkiye'de uluslararası öğrenci olmak güzel, farklı bir şey. Ama Malatya İnönü Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci olmak daha da farklı bir şey. Çünkü gördüğüm kadarıyla buradaki hocaların uluslararası öğrencilerin üzerine titrediği kadar hiçbir üniversitenin hocası titremiyor. O yüzden uluslararası öğrencilerin bu fırsatları çok iyi değerlendirmelerini isterim" dedi.



Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin ise, Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları adına böyle güzel bir organizasyon sunulduğu için İnönü Üniversitesi Rektörüne ve ekibine teşekkür ederek, "Malumunuz şu anda bulunduğunuz topraklar Osmanlı'nın bizlere mirası ve 600 yıllık Osmanlı barışının merkezlerinden birisi. Tabi gençlere hitap ederken barıştan bahsetme önceliğini neden önemli görüyorum çünkü geleceğin nasıl şekilleneceğini ve gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı sizler belirleyeceksiniz. Etrafınıza baktığınız zaman biraz önce konuşmacı arkadaşımız da söyledi ekonomik krizler, savaşlar ve birçok vesile ile göç eden ve Türkiye'mize yerleşen misafirlerimiz var. Batı Avrupa'nın dünyanın 50 - 60 yılda aldığı göçü Türkiye 5 - 6 yılda aldı. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanımızın Cenevre'de başkanlık ettiği göç konusundaki uluslararası zirveyi takip etmişsinizdir. Dünyadaki göçün yüzde 20'sini alan, kucaklayan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sizler de bunun bir parçasısınız ve bundan da çok gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA